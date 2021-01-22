Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео
Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

На девятый день: вдова Бориса Грачевского посетила могилу покойного мужа

Екатерина Белоцерковская не может оправиться от горя.

На девятый день: вдова Бориса Грачевского посетила могилу покойного мужа
Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

Молодая вдова именитого режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть любимого мужа. Женщина признавалась, что если бы не маленький сын Филипп, она вряд ли бы смогла справиться с потерей.

Екатерина Белоцерковская после похорон Бориса Грачевского часто ходит на Троекуровское кладбище, где находится его могила. Посетила она погост и в эту пятницу, 22 января, на девятый день после смерти мужа.

В сторис Instagram молодая женщина поделилась новым снимком могилы Бориса Грачевского. Она все также утопает в цветах, которых за эти дни стало еще больше.

Екатерина Белоцерковская показала новое фото с могилы Бориса Грачевского
Екатерина Белоцерковская показала новое фото могилы Бориса Грачевского. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

В день похорон мужа Екатерина Белоцерковская поклялась, что в ее жизни больше не возникнет другого мужчины. Она заявила, что вечно будет любить отца своего сына.

Напомним, что о романе с певицей и актрисой Екатериной Белоцерковской Борис Грачевский публично заявил в 2015 году. В 2016 году пара вступила в брак. Несмотря на разницу в возрасте в тридцать пять лет, все говорило о том, что этот союз гармоничен и создан по любви.

Смотрите также:

Тэги

google новостиБорис ГрачевскийЕкатерина Белоцерковскаяскорбь