На девятый день: вдова Бориса Грачевского посетила могилу покойного мужа

Молодая вдова именитого режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть любимого мужа. Женщина признавалась, что если бы не маленький сын Филипп, она вряд ли бы смогла справиться с потерей.

Екатерина Белоцерковская после похорон Бориса Грачевского часто ходит на Троекуровское кладбище, где находится его могила. Посетила она погост и в эту пятницу, 22 января, на девятый день после смерти мужа.

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В сторис Instagram молодая женщина поделилась новым снимком могилы Бориса Грачевского. Она все также утопает в цветах, которых за эти дни стало еще больше.

В день похорон мужа Екатерина Белоцерковская поклялась, что в ее жизни больше не возникнет другого мужчины. Она заявила, что вечно будет любить отца своего сына.

Напомним, что о романе с певицей и актрисой Екатериной Белоцерковской Борис Грачевский публично заявил в 2015 году. В 2016 году пара вступила в брак. Несмотря на разницу в возрасте в тридцать пять лет, все говорило о том, что этот союз гармоничен и создан по любви.

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