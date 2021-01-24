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«Теперь твоя обитель – холодная земля»: вдова Бориса Грачевского оплакивает умершего мужа

Екатерина Белоцерковская не может смириться с потерей, она часто бывает на кладбище и с трудом находит силы, чтобы жить.

«Теперь твоя обитель – холодная земля»: вдова Бориса Грачевского оплакивает умершего мужа
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

Вдова Бориса Грачевского, 36-летняя Екатерина Белоцерковская признается, что смерть любимого мужа стала для нее тяжелым ударом. Первые дни после похорон Бориса Грачевского – самые трудные для его близких. Екатерина Белоцерковская рассказала в сторис Instagram, что чувствует и переживает сейчас.

«Сегодня семь дней с твоих похорон, а я так и не могу в это поверить. Ты все равно со мной. Теперь твоя обитель – холодная земля», — написала вдова Бориса Грачевского.

Молодая женщина после похорон часто приходит на могилу покойного супруга, признаваясь, что в этот момент чувствует, как останавливается ее жизнь.

«Она остановилась 14 января, — продолжила Екатерина Белоцерковская. – Я люблю тебя».

Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть мужа
Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть мужа. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Напомним, что легендарный создатель «Ералаша», 71-летний Борис Грачевский умер 14 января, 17 января состоялась церемония прощания с ним. Известный режиссер похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

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