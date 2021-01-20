«Одна из последних съемок»: ТНТ показал шоу, в котором принял участие ныне покойный Борис Грачевский

Легендарный создатель «Ералаша» стал героем проекта «Двое на миллион» незадолго до смерти.

В эту среду телеканал ТНТ показал программу, участником которой стал Борис Грачевский. Бессменный руководитель «Ералаша» скончался 14 января. Так случилось, что эта съемка стала одной из последних в жизни мэтра. В студии телеканала ТНТ Борис Грачевский побывал незадолго до своей болезни, которая стала для него фатальной.

На шоу «Двое на миллион», которое ведет Павел Воля, Борис Грачевский пришел вместе со своим другом, известным актером Дмитрием Харатьяном.

«Человек, который знает звезд с тех времен, когда их интересовали не рейтинги и хайп, а конфеты и игрушки», — так презентовал Бориса Грачевского Павел Воля.

Задача игроков — не потерять миллион, отвечая на каверзные вопросы ведущего программы.

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Борис Грачевский, как всегда, вел себя очень непринужденно, много улыбался, шутил, излучал позитив и совершенно не расстраивался, если вдруг давал неправильный ответ.

По условиям шоу, в финальном раунде игроки сражаются каждый сам за себя и забирают приз. Борис Грачевский одержал победу в финале, и 301 тысяча рублей досталась ему. Ну а проигравшего в шоу «Двое на миллион» Дмитрия Харатьяна Борис Грачевский пообещал пригласить на съемки новой серии киножурнала «Ералаш».

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