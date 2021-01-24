Дава получил травму на репетиции «Танцев со звездами»

Рэпер и видеоблогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Dava, попал в больницу с повреждением руки. Сообщается, что во время репетиции в шоу «Танцы со звездами» у артиста вылетело плечо из сустава. Телеканал «Россия 1» пока не выносит вердикт по поводу дальнейшего участия знаменитости в проекте.

Известно только, что бывшему бойфренду телеведущей Ольги Бузовой оказали экстренную помощь в одном из столичных травмпунктов. Отметим, Дава — не первый, кто получает серьезные травмы на этом проекте. В прошлом сезоне «Танцев со звездами» резидент Comedy Woman — Екатерина Варнава — дошла до финала с растяжением связок, а телеведущая Лена Летучая была вынуждена покинуть шоу из-за поврежденного ребра.

К слову, некоторые поклонники Давида Манукяна считают, что у артиста настала в жизни «черная полоса». Напомним, что недавно он расстался со своей девушкой — певицей и блогером Ольгой Бузовой. Знаменитость обвиняет его в изменах и рукоприкладстве. Однако сам Дава не подтвердил такую версию. Он просто призвал поклонников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Смотрите также: