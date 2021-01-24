Свечи у камина и свежая выпечка: Высоцкая показала, как красиво сервирует дома к ужину стол

Актриса уделяет много внимания не только вкусу блюд, но и их подаче.

Юлия Высоцкая, как известно, уже много лет ведет кулинарное шоу на НТВ «Едим дома!» Но кухня для нее – не только место работы, она на самом деле много времени проводит именно здесь. Звезда уверена, что секрет семейного счастья действительно начинается со вкусно приготовленной и красиво поданной пищи.

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Артистка признавалась как-то в личном блоге, что обожает посуду и накопила внушительную коллекцию со всего мира. Поэтому, когда речь заходит о сервировке стола, вопросов с ней не возникает. Блондинка старается, чтобы атмосфера была не только возбуждающей аппетит, но и романтичной.

В Instagram Высоцкая показала, как она любит накрывать стол для ужина. Располагается семья возле камина, в ход идут свечи, свежая выпечка и разноцветные фрукты.

Утром актриса ставит на стол цветы и обязательно пиалы с варенье и медом к чаю. Даже в столь ранний час телеведущая умудряется баловать своего мужа Андрея Кончаловского свежей выпечкой. Есть в ее арсенале и коронные бутерброды, которые, по ее словам, очень любят мужчины. Она кладет на поджаренный особым способом хлеб горячие котлеты, а сверху посыпает жареным луком, петрушкой и тертым сыром. Подробный рецепт здесь.

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