Муж будет доволен: Высоцкая поделилась рецептом знатных бутербродов с фаршем и луком

Юлия Высоцкая много лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским, она не скрывает, что секрет их любви отчасти кроется в том, что ее супруг всегда вкусно накормлен и доволен. Зрительницам программы «Едим дома!» на НТВ она рекомендовала побаловать вторых половинок «мужским бутербродом», который всегда идет на ура у нее дома.

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Ингредиенты: 3 кусочка черного хлеба, 400 граммов говяжьего фарша, 70 граммов сыра, головка лука, 3 веточки петрушки, 4 столовые ложки оливкового масла, 3 чайные ложки майонеза, чайная ложка сливочного масла, чайная ложка дижонской горчицы, четверть чайной ложки молотого кориандра, столько же вустерширского соуса, щепотка черного перца, соль.

Лук нарезаем полукольцами, обжариваем на 3 столовых ложках оливкового масла. С фаршем смешиваем горчицу, кориандр, вустерширский соус, солим, перчим. Лепим три котлетки.

Разогреваем в другой сковородке сливочное и оставшееся оливковое масло и обжариваем котлеты с одной стороны до появления румяной корочки. Потом переворачиваем, накрываем крышкой и жарим до готовности. Перекладываем на теплую тарелку, а в сковородку, где они готовились, высыпаем лук и обжариваем его в соусе, которой остался от котлет.

Хлеб смазываем майонезом и запекаем под разогретым грилем. На каждый кусок хлеба кладем котлету, посыпаем тертым сыром, располагаем жареный лук и посыпаем зеленью.

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