«Поднимать настроение»: Кадони порадовал расставшуюся с бойфрендом Бузову приятным подарком

Девушка недавно отметила свой день рождения, а накануне сообщила о драме в личной жизни.

Ольга Бузова в настоящее время переживает непростой период в личной жизни. Девушка накануне рассталась с Давидом Манукяном, отношения с которым строила больше года. Более того, на Мальдивах, где они встретили Новый год, пара провела церемонию бракосочетания.

Не сдерживая эмоций, Ольга Бузова рассказала поклонникам в stories, как с ней поступал Дава. Оказалось с ее слов, что их отношения были далеки от той идеальной картинки, которую видели фолловеры. Поддержать певицу пришли многие люди, в том числе звезды.

больше по теме «Серьезная»: Бузова после расставания с Давой появилась на работе в кожаном сарафане и блузке с рюшами Телеведущая смогла собраться с силами и прийти на съемки.

На работе Бузова появилась в тот же день. Соведущий девушки по реалити-шоу Влад Кадони поспешил поздравить красавицу с прошедшим юбилеем и постарался подбодрить ее, преподнеся приятный сюрприз.

— Поднимать настроение, — начал Кадони. — Надо, — подхватила Бузова.

В заветной коробке оказались любимые духи Ольги Бузовой. Девушка порадовалась подарку, поблагодарила Кадони за его чуткость, и много улыбалась.

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