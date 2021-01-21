Королевский десерт: Бузова в день рождения удивила гостей тортом в форме трехъярусной короны

Подруга звезды Мария Погребняк не смогла сдержать эмоций при виде угощения.

Поющая телеведущая Ольга Бузова 20 января отметила 35-летие. На день рождения красавица пригласила самых близких и родных. Праздник состоялся в одном из московских ресторанов, и на вечеринку виновница торжества готовилась с самого утра — чтобы предстать перед гостями во всем блеске.

Восхитить гостей вечера девушка смогла не только своим внешним видом — Бузова облачилась в стильное платье с подплечниками, усыпанное золотыми крупными блестками. Впечатление произвел и главный десерт вечера.

Именинный торт телеведущей оказался целым произведением кулинарного искусства. Портреты певицы, помады, духи, зеркальца, бриллианты — три красных яруса красоты, которые венчает роскошная золотая корона с жемчугом.

«Какая красивая!» — не смогла сдержать эмоций при виде торта Мария Погребняк, подруга именинницы.

Бузова тщательно рассмотрела торт со всех сторон, прежде чем задуть на нем свечи. Поистине королевский десерт!

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