«Никаких голых полосок!»: Хромченко рассказала о модной ошибке в деловом образе, которая может стать роковой для карьеры

Телеведущая на примере наряда участницы показала, как нельзя появляться в офисе.

Программа «Модный приговор» и ее знаменитые эксперты по стилю Эвелина Хромченко, Александр Васильев и Надежда Бабкина в новом выпуске помогли участнице Ирине Молчановой стать ярче. 34-летняя девушка всю свою жизнь выбирала только черные вещи, так как, по ее признанию, боялась сделать ошибку в сочетании разных цветов.

Народный стилист программы помогла сделать офисный гардероб Ирины чуточку ярче. Она подобрала девушке к черным брюкам жакет цвета марсала. Под него приглашенный специалист предложила белый укороченный топ.

Но зоркий взгляд фэшн-критика Эвелины Хромченко заметил то, что, по ее словам, категорически неуместно в деловом образе.

«Этот наряд недостаточно нарядный для того, чтобы выйти в свет, и слишком открытый с точки зрения этой полоски голого тела для того, чтоб выйти в офис. Так вот. Ни пяди голого живота в офисе! Даже не задумывайтесь об этом никогда! Потому-то это — тот инструмент, которым вас сбросят с той ступени, на которую вы взобрались сами без чьей бы то ни было помощи, тяжелым, хоть интересным и радующим вас трудом. Никаких голых полосок нигде!» — категорично подчеркнула модный эксперт.

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