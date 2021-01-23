Акцент на стройность: 65-летняя Долина появилась на красной дорожке «Золотого орла – 2021» в черном платье-годе

Комбинированный матовой и атласной тканью наряд подчеркнул все достоинства фигуры эстрадной дивы.

В Москве проходит торжественная церемония вручения кинопремии «Золотой орел – 2021». На красной дорожке отметилась целая плеяда звезд театра и кино, среди которых Кристина Асмус, Светлана Немоляева, Анна и Надежда Михалковы и супруга мэтра отечественной кинематографии Татьяна Михалкова. Самого Никиты Сергеевича рядом не оказалось.

Среди гостей вечера – и звезды эстрады. 65-летняя певица Лариса Долина появилась на красной дорожке в элегантном платье-годе комбинированного фасона, — к слову, очень актуального в настоящее время.

Длинные рукава, воротник-бадлон, атласный шлейф – все эти детали подчеркнули стройную фигуру звезды, а серебряное многослойное колье визуально добавило роста эстрадной диве.

К слову, номинанты на премию «Золотой орел – 2021» были оглашены 28 декабря прошлого года. Среди претендентов на лучший фильм — картины «Лед-2», «Стрельцов», «Дорогие товарищи!» и другие.

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