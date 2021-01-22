Без Никиты Сергеевича: Татьяна Михалкова в черном платье и красном палантине появилась на красной дорожке

В Москве проходит торжественная церемония кинопремии «Золотой орел – 2021». Номинанты были названы еще 28 декабря прошлого года. В категории «Лучший фильм» за статуэтку будут бороться картины «Блокадный дневник», «Лед-2», «Союз спасения», «Стрельцов», «Дорогие товарищи!».

Одной из первых на красной дорожке появилась Татьяна Михалкова. Журналистам она позировала в гордом одиночестве. Мужа — Никиты Сергеевича — рядом не было. Для выхода в свет Михалкова выбрала по традиции черное платье, поверх которого накинула красный палантин. Образ завершила любимым аксессуаром — ободком для волос и черным клатчем.

К слову, среди режиссеров на заветную статуэтку будут претендовать трое: Жора Крыжовников, Андрей Кончаловский и Андрей Зайцев.

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