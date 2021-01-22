«Знала, что не выиграю»: Ксения Собчак оправдалась за участие в президентских выборах

Телеведущей многие не могут простить борьбу за самый высокий пост.

Ведущая Первого канала, известная журналистка и светская львица Ксения Собчак спровоцировала своим постом на политическую тему волну критики в свой адрес. Звезде припомнили ее скандальное и провальное участие в президентских выборах 2018 года. Общественность до сих пор недоумевает по поводу демарша Ксении Собчак. По мнению многих, более странного кандидата в борьбе за кресло президента страны представить себе трудно.

Между тем, как заявила Ксения Собчак в комментариях к посту, она вовсе не собиралась побеждать.

«А вы для чего шли в президенты? Не имея никаких шансов и смеша народ», — спросила теледиву одна из подписчиц.

«Я много раз отвечала на этот вопрос. Я знала, что никогда не выиграю», — ответила Ксения Собчак.

Судя по всему, предвыборная кампания нужна был Собчак с одной целью — еще больше раскрутить свое имя.

Сейчас же Ксения Анатольевна предпочла остаться в стороне от насыщенной событиями политической жизни страны. Несколько дней назад звезда с семьей улетела на Мальдивы, арендовав роскошную виллу за баснословные деньги.

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