Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео
Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Знала, что не выиграю»: Ксения Собчак оправдалась за участие в президентских выборах

Телеведущей многие не могут простить борьбу за самый высокий пост.

«Знала, что не выиграю»: Ксения Собчак оправдалась за участие в президентских выборах
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ведущая Первого канала, известная журналистка и светская львица Ксения Собчак спровоцировала своим постом на политическую тему волну критики в свой адрес. Звезде припомнили ее скандальное и провальное участие в президентских выборах 2018 года. Общественность до сих пор недоумевает по поводу демарша Ксении Собчак. По мнению многих, более странного кандидата в борьбе за кресло президента страны представить себе трудно.

Между тем, как заявила Ксения Собчак в комментариях к посту, она вовсе не собиралась побеждать.

«А вы для чего шли в президенты? Не имея никаких шансов и смеша народ», — спросила теледиву одна из подписчиц.

«Я много раз отвечала на этот вопрос. Я знала, что никогда не выиграю», — ответила Ксения Собчак.

Ксения Собчак попыталась объяснить свою позицию
Ксения Собчак попыталась объяснить свою позицию. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Судя по всему, предвыборная кампания нужна был Собчак с одной целью — еще больше раскрутить свое имя.

Сейчас же Ксения Анатольевна предпочла остаться в стороне от насыщенной событиями политической жизни страны. Несколько дней назад звезда с семьей улетела на Мальдивы, арендовав роскошную виллу за баснословные деньги.

Смотрите также

Тэги

google новостиВыборы 2018Ксения Собчак