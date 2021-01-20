«Туда, где лето»: Ксения Собчак в алом пальто-халате предстала на борту частного самолета

Телеведущая не побоялась показать, как выглядит без укладки и макияжа в поездке.

Ксения Собчак уже больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым. От прошлых отношений у телеведущей есть сын Платон. Несмотря на занятость на работе, девушка старается все свободное время посвящать ребенку. Во время новогодних каникул она гуляла с мальчиком в Санкт-Петербурге. Журналистка показала заснеженные улицы и ледяные глыбы малышу. В это время многие звезды разъехались по морям.

20 января Собчак сообщила, что тоже отправляется в отпуск. Она поделилась кадром, сделанным на борту частного самолета. Телеведущая не побоялась предстать без макияжа и укладки. Она была облачена в алое пальто-халат с широкими рукавами. Блондинка трапездничала с бокалом игристого. На руках Ксении было множество браслетов и колец.

«Лечу туда, где лето, передаю приветы». Стихи-подражание Шнурову», — заявила она.

Поклонники отметили, что журналистка путешествует с шиком. Многие оценили ее образ. Другие стали гадать, где собирается отдыхать светская львица. «Надо больше украшений», «Ксения Анатольевна, вы потрясающая», «Самоирония — просто топчик», «VIP-персона изволит отдохнуть», «О, крабовая императрица, ты здесь», «Естественно красива», «Геленджик ждет?» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, обычно Собчак путешествует с сыном. На этот раз она не показала наследника. Возможно, что Платона она оставила дома с отцом Максимом Виторганом.

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