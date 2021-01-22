«Ценю»: Ксения Собчак похвасталась роскошной виллой на Мальдивах, стоимостью в 350 тыс. рублей в день

Звезда устроила себе и своей семье лакшери-отдых.

Ведущая Первого канала Ксения Собчак сменила локацию и из холодной и неуютной в эти дни Москвы перенеслась в тропики. Звезда устроила себе и своей семье каникулы под жарким солнцем островов Мальдивского архипелага.

Для отдыха Ксения Собчак выбрала пятизвездочный курорт Joali Maldives, от которого в полном восторге.

«Остров красивый, тихий и очень уютный. Отпуск ценен именно тогда, когда весь сезон работал. Ценю каждый день!» — написала в Instagram теледива.

Ксения и ее семья поселились на роскошной вилле, площадью без малого 900 квадратных метров. В особняке и на его территории есть все, что нужно для отдыха класса «люкс», — спальни, гардеробная, ванна под открытым небом, бассейн с шезлонгами.

В сторис Instagram Ксения Собчак показала, в какой роскоши она проводит отпуск — звезда устроила экскурсию по вилле для поклонников.

Кстати, согласно данным сайта по бронированию отелей, аренда такого особняка на Мальдивах стоит 350 тыс. рублей в сутки. Судя по тому, что Ксения Собчак везде отмечает аккаунт арендодателей, ей, как блогеру-миллионнику, дали хорошую скидку на проживание.

Смотрите также