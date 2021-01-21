«В красоте»: Собчак в летящем платье на тонких бретелях предстала на фоне морского побережья

Ксения Собчак на частном самолете улетела в одну из жарких стран. Светская львица по традиции сразу не разглашает место своего отпуска, считая, что такое поведение предупреждает ряд опасностей и возможное преследование.
Однако, судя по кадрам, которые она уже успела разместить в Сети, можно понять, что это тропический курорт на берегу океана с белым песком и богатым растительным миром.
«Неужели отпуск? Даже не верится! И я в красоте», — произносит телеведущая в stories Instagram.
Рядом с ней не видно ни сына Платона, ни мужа Константина Богомолова. Но, возможно, она просто в очередной раз просто интригует публику. На одном из фото она предстает на фоне морского побережья в белоснежном летящем сарафане на тонких бретелях и солнцезащитных очках. Текст под снимком оказался вполне в духе Ксении Анатольевны.
«Сегодня день глобального очка: 21 января 21 года. Двадцать первый день двадцать первого года двадцать первого века. Берегите себя», — написала она.