Вжилась в образ: поклонники не узнали располневшую Татьяну Догилеву на фото

Демис Карибидис анонсировал на своей страничке в Instagram скорую премьеру на телеканале ТНТ. С первого февраля здесь стартует новый сериал «Отпуск».

«Надевайте купальник и очки, ложитесь на диван, отдыхайте, наслаждайтесь, веселитесь. Будьте здоровы, живите без бед», — написал Демис Карибидис в Instagram.

Публикацию он сопроводил подборкой снимков, которые были сделаны во время съемок сериала «Отпуск». На одном из кадров Демис Карибидис запечатлен вместе с известной актрисой, 63-летней Татьяной Догилевой. Звезда, которая за последнее время прибавила в весе, органична в своем образе провинциальной дамы. Поклонники признаются, что едва узнали в дородной женщине с кудряшками на голове знаменитую актрису.

«Там Догилева что ли играет? Круто, надо смотреть», «Какая Догилева стала! Кадушка!», «Татьяна Догилева — моя самая любимая актриса», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что главную роль в фильме «Отпуск» сыграла звезда TikTok Валя Karna.Val.

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Действие фильма разворачивается на берегу Черного моря, в Геленджике, куда приезжают отдыхать герои сериала.

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