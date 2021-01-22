«По сценарию голые заходим в воду»: звезда «Отпуска» Юлия Подозерова рассказала пикантные подробности со съемок

В кадре актриса с коллегой Павлом Майковым купаются на острове. Но вода при этом очень холодная.

На телеканале ТНТ в ближайшее время состоится премьера многосерийной семейной комедии «Отпуск» о том, как россияне с размахом отдыхают на курортах Краснодарского края. На экране зрители увидят давно полюбившихся звезд, а также новые лица: Павел Майков, Татьяна Догилева, Антон Лапенко, резидент Comedy Club Демис Карибидис.

Среди актеров сериала — звезда театра и кино Юлия Подозерова. 37-летняя артистка в паре с коллегой Павлом Майковым сыграют семейную пару на грани развода. В авторском проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro Подозерова рассказала о пикантной сцене, которая на самом деле оказалась настоящим испытанием для нее.

«Приехали в мае 2019 года в Геленджик. На улице было +17. Нас отвезли на какой-то островок, нужно было купаться. Вода +11 градусов, а с собой ничего согревающего: ни пледов, ни пушек тепловых, — вспоминает актриса ипродолжает: — Мы по сценарию голые заходим в воду. Холодно, нет возможности ничего надеть, все будет видно. На третий дубль у меня уже слезы текут и думаю: «Что же за профессия у меня такая». Губы синего цвета».

Помимо этого эпизода, на площадке случилась целая череда казусов. Например, Демиса Карибидиса как-то забыли в лесу, покинув место съемок.

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