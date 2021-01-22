«Очень тяжело писать эти строки»: у Кая Метова умерла мама

Певец Кай Метов рассказал в Instagram о трагедии, которую сейчас переживает. 56-летний исполнитель потерял маму. Музыкант не стал рассказывать, при каких обстоятельствах умерла его родительница. Он дал понять, что ему невероятно трудно осознавать, что его мамы больше нет.

«Очень тяжело писать эти строки… До последнего не верилось, что это может случиться. Дорогая любимая мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень-очень не хватать», — написал Кай Метов.

Скорбный пост исполнитель сопроводил черно-белым снимком своей мамы. Как оказалось, певец очень похож на свою родительницу.

Подписчики Кая Метова скорбят вместе с ним и желают ему сил, чтобы справиться с утратой.

В эти тяжелые дни Кая Метова поддерживает его молодая возлюбленная Анастасия Рожкова. Избранница певца моложе него на 28 лет, и музыкант надеется, что она обязательно подарит ему ребенка.

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