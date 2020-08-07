Кай Метов заявил, что мечтает о ребенке от своей молодой возлюбленной

Анастасия, с которой он сейчас живет, на 22 года младше певца.

Певец Кай Метов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что мечтает о ребенке от своей молодой возлюбленной Анастасии. Она младше его на 22 года.

«Я сильно хочу детей от Насти. У меня это осознанное желание. В девяностых было много других вещей, которые разрывали меня на части. Сейчас жизнь у меня более спокойная. Я рад, что мои будущие дети будут рождены в результате осознанного шага. Мы пока не расписаны. И даже когда сыграем свадьбу никто об этом не узнает». Кай Метов

Отметим, что нынешняя возлюбленная Кая Метова также появилась в студии. Она заметила, что была совсем маленькой, когда впервые услышала песни музыканта по телевидению.

«Я каждой его бывшей девушке благодарна за все. Кай очень хороший собеседник. Мы сначала просто общались. С ним никогда не скучно. Он всегда опускает интересные шутки», — сказала Анастасия.

Напомним, что Кай Метов был очень популярен в девяностых годах прошлого века. У него трое детей. Дочери Настя и Кристина, а также сын Рик.