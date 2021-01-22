«Адам»: Кети Топурия показала крохотные пяточки новорожденного малыша

34-летняя Кети Топурия 21 января стала дважды мамой. У солистки группы «А-Студио» на свет появился долгожданный малыш — сын от отношений с Львом Деньговым. И мама, и кроха чувствуют себя хорошо. Маленького наследника звезда впервые показала у себя в микроблоге. Она опубликовала трогательный снимок с новорожденным.

«Adam 21/01/21», — подписала снимок молодая мама.

На снимке Топурия нежно держит крошечные ножки. Певицу вовсю поздравляют поклонники, друзья и коллеги.

«Счастье есть!!! Поздравляю», — радуется за Топурию Александр Ревва. «Поздравляю», — пишет Наталья Подольская. «Уау! Поздравляю!!!» — отметилась Вера Брежнева.

Для Топурии сын стал вторым ребенком. Певица долго и тщательно скрывала свое интересное положение и лишь в новом клипе на песню «Се ля ви» предстала во всей красе. Рассекретившись, девушка чуть позже зарегистрировала отношения с отцом ребенка, бизнесменом Львом Деньговым. К слову, от первого брака у звезды есть пятилетняя дочка Оливия Гейхман.

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