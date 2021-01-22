В красивую дату: Кети Топурия стала мамой во второй раз

Певица Кети Топурия долго скрывала свое интересное положение. Но уже на большом сроке рассекретила его, представ во всей красе в клипе группы «А-Студио» «Се ля ви», где поклонники смогли воочию убедиться без лишних подтверждений: девушка беременна. Как сообщает портал StarHit, Топурия накануне стала мамой. Малыш у 34-летней солистки группы появился в «красивую» дату — 21 января 2021 года.

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Счастливым отцом ребенка является бизнесмен Лев Деньгов. С ним девушка оформила официальный брак в ноябре прошлого года, спустя год отношений. И торжество звезда тоже провела тайно: приглашены были только самые близкие, а атмосфера царила камерная.

Напомним, у Топурии есть старшая дочка, 5-летняя Оливия, отцом которой является бизнесмен Лев Гейхман. Вторым ребенком, как пишут СМИ, стал мальчик.

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