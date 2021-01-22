Охота на морских ежей закончилась для одного из участников «Последнего героя» травмой

Съемки нового сезона шоу «Последний герой» для канала ТВ-3 не обошлись без травм. Напомним, что новой локацией передачи стали острова в африканском Занзибаре. Туда по традиции «закинули» два племени участников — «чемпионов» и «новичков». В первую команду попал белгородский дояр Димитрий Павлюк, правда, его опыт выживания на островах не уберег его от несчастного случая.

Как рассказали сотрудники телеканала, мужчина напоролся на морского ежа. Он отправился охотится на этих созданий у берега и по неосторожности загнал себе под ноготь руки большую черную иглу. Сложно даже представить, насколько участнику было больно.

«Кажется, что палец по фалангу засунули в кипяток и не достают. Весь палец горит, трясется. Я стою, выдавливаю кровь, аж зубы стиснул», — рассказал о своих ощущениях пострадавший.

По словам съемочной бригады, укол морского ежа можно сравнить по ощущениям напоминает укусом пчелы. Но в отличие от жал насекомых, иглу морских обитателей достать из-под кожи весьма непросто: она начинает ломаться и крошиться в процессе извлечения. Подобная травма сопровождается резкой болью, жжением, покраснением и отеком, головокружением и слабостью. К счастью, на острове, вместе с телевизионщиками, находится врач. Он оказал пострадавшему первую помощь и привел его в чувство.

Отметим, что Павлюк не зря попал в команду «Чемпионы». В прошлом году он блестяще показал себя в шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Будучи опытным бойцом, после полученной травмы он не стал жаловаться и продолжил борьбу в новом сезоне. Довелось ли в итоге Димитрию испробовать на вкус морского ежа, зрители увидят, когда африканская версия «Последнего героя» выйдет в эфире канала ТВ-3.

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