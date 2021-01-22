«Каждый час новые сюрпризы»: Бузова в майке и шортах запечатлелась в окружении роскошных подарков

Телеведущая не так давно отметила 35-летие, но продолжает принимать поздравления.

Ведущая шоу на ТНТ, певица Ольга Бузова 20 января отпраздновала свой 35-й день рождения. Пышное торжество девушка делать не стала, ограничившись тесным кругом самых близких и родных, которых собрала в одном из московских ресторанов.

Отгремел салют, доеден именинный торт, но девушка до сих пор продолжает принимать поздравления. Она показала, как сейчас выглядит ее квартира, запечатлевшись в домашних шортиках и майке посреди роскошных букетов.

«Каждый час новые сюрпризы! Спасибо, что окружаете меня любовью, вниманием и заботой», — обратилась звезда к поклонникам.

В свой день рождения Бузова получила в подарок множество дорогостоящих сюрпризов. Среди них — серьги Tiffany с бриллиантами. «Я мечтала о таких. У меня никогда таких не было», — призналась девушка.

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