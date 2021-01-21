«Цвет костюма делает образ незаезженным»: стилист похвалил Бузову за выбор твидового наряда кислотного оттенка

35-летняя певица Ольга Бузова для своих фанатов давно стала иконой стиля. Девушка каждый день примеряет по несколько образов, каждый из которых демонстрирует фолловерам в микроблоге.
Первый рабочий день в новом году Ольга Бузова провела в твидовом костюме салатового цвета. К слову, с коллегой по шоу Ксенией Бородиной они оделись в одном стиле. Мы попросили стилиста Руслана Громова оценить модный выбор Бузовой — салатовый комплект, который она дополнила белыми лодочками.
«Тот самый случай, когда совершенно не к чему придраться. Твидовые костюмы, думаю, еще не скоро потеряют свою актуальность. Зеленые оттенки в 2021 году, включая салатовый, остаются в тренде.
Именно цвет костюма делает образ стильным и незаезженным. Белые туфли-лодочки и светлая блуза хорошо разбавляют кислотный цвет», — отметил Руслан Громов.
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.