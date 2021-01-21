«Цвет костюма делает образ незаезженным»: стилист похвалил Бузову за выбор твидового наряда кислотного оттенка

35-летняя певица Ольга Бузова для своих фанатов давно стала иконой стиля. Девушка каждый день примеряет по несколько образов, каждый из которых демонстрирует фолловерам в микроблоге.

больше по теме Королевский десерт: Бузова в день рождения удивила гостей тортом в форме трехъярусной короны Подруга звезды Мария Погребняк не смогла сдержать эмоций при виде угощения.

Первый рабочий день в новом году Ольга Бузова провела в твидовом костюме салатового цвета. К слову, с коллегой по шоу Ксенией Бородиной они оделись в одном стиле. Мы попросили стилиста Руслана Громова оценить модный выбор Бузовой — салатовый комплект, который она дополнила белыми лодочками.

«Тот самый случай, когда совершенно не к чему придраться. Твидовые костюмы, думаю, еще не скоро потеряют свою актуальность. Зеленые оттенки в 2021 году, включая салатовый, остаются в тренде. Именно цвет костюма делает образ стильным и незаезженным. Белые туфли-лодочки и светлая блуза хорошо разбавляют кислотный цвет», — отметил Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Смотрите также