«Оконфузилась слегонца»: Ходченкова засветила грудь в нюдовом боди без лифчика

Светлане Ходченковой накануне исполнилось 38 лет, в свои годы она смогла сохранить хрупкость фигуры, которой может похвастаться не каждая студентка первого курса или старшеклассница. Это качество позволяет актрисе выступать в самых смелых фотосессиях.

В день своего рождения блондинка поделилась пикантным снимком с фолловерами, представ в чулках, туфлях на шпильках и в одной лишь рубахе, которую она к том уже приспустила с плеч. Артистка выглядела на фото очаровательно и маняще, а ее блог чуть не сокрушился от восторженных комментариев.

Но на этом звезда не остановилась. В stories Instagram она одновременно выложила кадры с фотосессии, представ в припыленно-розовом боди без лифчика. Нюдовый наряд облегал фигуру Светланы настолько, что не смог скрыть всех ее рельефов.

«Ну что тут сказать — есть, что показать. Красиво», «Срам какой!», «Срам быть страшной и неухоженной, а в красоте женщины срама не может быть», «Какая летяще-прекрасная», «Конфета сладкая, прям леденец», «Оконфузилась слегонца», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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