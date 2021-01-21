«Сначала шампанское!»: Ходченкова в чулках и на шпильках запечатлелась в постели на свое 38-летие

Светлане Ходченковой 21 января исполнилось 38 лет, в свои годы она обладает хрупкой точеной фигурой, которой могут позавидовать даже 18-летние девушки. Судя по всему, блондинка прекрасно знает о своих достоинствах и часто подчеркивает их.

Например, она не один раз использовала такой дамский прием, как фото в объемной рубахе. В таком виде она фотографировалась на отдыхе в Домодедово, где она арендовала деревянный домик и наслаждалась тишиной и свежим воздухом.

На новых кадрах личного блога в день своего рождения она предстает в городской квартире, где опять на ней оказывается лишь рубаха «с чужого плеча». Но на сей раз образ еще пикантнее. Вместо теплых носочков актриса примерила чулки в сетку и туфли на шпильках. Да и текст оказался под снимком горячим.

«Но сначала шампанское!» — написала она.

«Полегче, Света!», «С днем рождения, красавица наша!», «Очень красивая», «Вечно юная», — откликнулись на пост фолловеры.

Смотрите также