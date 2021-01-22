«Где мой телефон?»: Волочкова во время празднования юбилея лишилась дорогого гаджета

Поистине урожайный январь, как ранее заметила певица Валерия, пополнился еще одним праздничным событием. Балерина Анастасия Волочкова отметила свой 45-летний юбилей. Звезда сцены родилась 20 января. Празднование состоялось масштабное, с приглашением широкого круга друзей и коллег, а также прессы.

В кульминационный момент, когда дело подошло к десерту, Волочкова захотела запечатлеть красивый именинный торт на память, а также снять на видео, как она задувает свечи. Но не нашла его.

«А дайте мне телефон. Где мой телефон?» — спохватилась балерина.

Ведущий вечера начал призывать гостей помочь с поисками смартфона именинницы. Нашлась ли потеря — неизвестно.

Кстати, 20 января отметила свою юбилей другая знаменитость — телеведущая Ольга Бузова. Правда, у девушки все получилось достаточно камерно: она не созвала журналистов, а из приглашенных были лишь родные и друзья.

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