«Не хватило ваз»: Волочкова после дня рождения показала усыпанный букетами цветов дом

Танцовщица Анастасия Волочкова в сторис Instagram показала усыпанный букетами цветов свой дом после дня рождения. Благодарные поклонники, друзья, коллеги накануне поздравляли ее с 45-летием и одарили прекрасными подарками.

«Проснулась счастливой. Дорогие мои. Я спустилась по лестнице и сижу как цуцик тут со своими убитыми ножками после вчерашнего выступления. Но ничего страшного. Я для вас всех старалась, моих гостей. Всех любящих меня. Вы знаете, сколько у меня цветов?! Просто необыкновенное количество. Для этих цветов просто не хватило ваз. Еще на втором этаже. Это счастье! Дарите мне больше и чаще. Спасибо вам огромное за вчерашний вечер. А еще шарики смотрите, какие классные». Анастасия Волочкова

Напомним, что Анастасия Волочкова отмечала праздник, в том числе и вместе со своим любимым человеком, которого она до сих пор не показывает публике. В прошлом году из-за пандемии была сорвана ее свадьба.

больше по теме Волочкова в сливочной шубе из натурального меха и рваных джинсах вышла в свет Балерина не смогла отказать себе в выступлении даже в день рождения.

Ранее Волочкова рассказывала, что никогда бы не села за один стол со своим бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. По словам танцовщицы, мужчина в свое время ее обобрал и до сих пор должен крупную сумму денег.

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