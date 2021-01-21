«Сказка! Раскидывал носки по дворцу»: Харламов рассказал, какой была бы его холостяцкая жизнь без Асмус

Гарик Харламов уже несколько месяцев живет в статусе холостяка, расторгнув в прошлом году брак с Кристиной Асмус.

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Развод для него уже не первый, с 2010 по 2013-й он состоял в законном союзе с другой блондинкой — Юлией Лещенко. Но те отношения остались без наследников. А вот звезда «Текста» подарила ему дочь Настю. Впрочем, юморист тоже сделал подарок экс-благоверной и оставил ей роскошный особняк на Рублевке в четыре этажа после развода.

Гарик до сих пор не может отпустить ситуацию и периодически проходится сарказмом по институту брака при каждом удобном случае. Эта ирония сквозит и в его выступлениях на Comedy Club, и в личном блоге.

На сей раз он решил рассказать в своем Instagram «мужскую сказку», «короткую и прекрасную», где представил в иносказательной форме, как бы он жил без отношений с Асмус.

«Жил-был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу: «Ты выйдешь за меня замуж?» И она ответила: «Нет!» И принц жил долго и счастливо. Ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, раскидывал носки по дворцу и не опускал крышку унитаза, пел в душе», — поведал он о холостой жизни, которая у него могла бы быть, если бы Кристина ответила «нет».

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