Как выглядит 4-этажный особняк Асмус, который оставил ей Харламов после развода

Дом за 100 миллионов располагается на Рублевке.

Три месяца назад Гарик Харламов и Кристина Асмус разошлись официально. Пара рассталась довольно мирно, без некрасивых публикаций в Сети и дележки имущества. Резидент Comedy Club поступил как настоящий мужчина – просто оставил бывшей жене и дочке Насте шикарный дом на Рублевке, который сам же и приобрел.

Как пишет КП, стоит 4-этажный особняк 100 миллионов рублей и располагается он на 8 сотках земельных владений, что для элитного московского поселка весьма внушительно.

Дом построен всего в 10 минутах от концертного зала «Барвиха Luxury Village». До престижной школы «Президент», где обучается наследница звезд, тоже рукой подать – буквально пять минут ходьбы.

Асмус часто выкладывает в личный блог фотографии из своего дома, поэтому не стоит труда, чтобы воочию убедиться – в нем есть практически все признаки роскоши: мраморные полы, мебель из дерева и кожи, колонны, хрустальные люстры, белоснежный камин из натурального камня в гостиной, изысканный декор.

Практически весь интерьер выполнен в светлых тонах. В детской постелен дубовый пол и установленные многочисленные шкафы для игрушек.

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