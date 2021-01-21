Озорные и красивые: Климова с дочерью Лизой похулиганили на шопинге

42-летняя актриса театра и кино Екатерина Климова — мама четверых детей. Старшей дочке звезды, Лизе Хорошиловой, уже 18 лет, девушка учится на первом курсе в МГУ и успешно сдала свою первую сессию, о чем не без гордости рассказала ее знаменитая мама.

Накануне мама с дочкой отправились на шопинг. Между делом Екатерина и Лиза решили сделать селфи, чтобы показать обновку, которую себе приобрела дочка. И мама вместе с наследницей немного «похулиганили» для фото. 42-летняя актриса сделала «козу», а дочка — прикрыла половину лица ладонью.

Подписчики оценили снимок, а также заметили, как сильно похожи мама с дочкой. Более того, рядом они смотрятся как подружки — Климова в свои 42 года выглядит значительно моложе, к тому же на селфи она предстала без макияжа.

«Глаза очень похожи: и цвет, и величина и бездонность, правду говорят, что глаза — зеркало души, а душа у вас красивая. Ну за внешнюю красоту молчу, ибо о том уже можно писать», «Классное фото, вы обе супер», «Шикарные девчонки», «Как Вы похожи! Красивые и солнечные», «Обе куколки», — пишут фолловеры.

Смотрите также