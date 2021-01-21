«Обещаю хороший день»: Стриженова утеплилась синим свитером с серебристым новогодним декором

Наступившие холода в Москве заставляют утепляться даже самых морозостойких, а также тех, кто передвигается исключительно на авто. И звезды — не исключение: например, актриса Кристина Асмус стала надевать двое колготок, открыв для себя этот нехитрый способ согреваться в морозы.

Телеведущая Екатерина Стриженова тоже утеплилась. Звезда экрана появилась в кадре в синем свитере с новогодним декором — серебристыми снежинками и цветочками. Приталенный фасон наряда подчеркнул стройную фигуру 52-летней актрисы.

«На календаре 21 января 21 года! Обещаю вам хороший день!!!» — подписала снимок теледива.

На всей европейской части континента, мягко говоря, нежарко. В Киеве тоже морозы, и певица Ани Лорак показала, в чем она спасается от холода. Образ получился довольно стильным.

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