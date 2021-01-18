«О стиле в последнюю очередь думаю»: Асмус открыла для себя реальный способ утепляться в морозы

В Москву пришла зима с настоящими сибирскими морозами. Для многих звезд это стало серьезным испытанием, и многие задумываются теперь не о внешнем виде, а о тепле и комфорте в своих аутфитах.

В частности, об этом призналась красавица Кристина Асмус. Звезда фильма «Текст» в микроблоге написала, что «открыла» для себя действенный способ не замерзнуть на улице в это суровое время.

«А колготки, оказывается, реально тема! А если еще и одни на другие, то вообще шикардос!! Первая зима, когда я о стиле в последнюю очередь думаю. Старею, видимо», — написала Асмус.

Подписчики вступили в дискуссию с любимицей. Некоторые стали предлагать иные варианты для сохранения тепла.

«На машине можно и в одних колготках передвигаться», «Колготки на колготки не удобно совсем. Нужно что-то другое думать», «Замерзла…… Ооочень. Даже носки шерстяные надеваю… На простые носки», «Термо тоже тема», «Термобелье. Во время морозов не до пижонства», «А если в колготки свитер заправить, неотразимость обеспечена», «Штаны с начесом – вот тема», — пишут фолловеры.

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