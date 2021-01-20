«Бороться и отстаивать»: Филипп Киркоров намерен судиться с Литвой, запретившей ему въезд

Филипп Киркоров возмущен решением МВД Литвы запретить ему въезд в эту страну на целых пять лет. Король российской поп-сцены настроен решительно и не хочет разочаровывать поклонников, которые ждут его гастролей в этом прибалтийском государстве.

Филипп Киркоров считает, что искусство и люди, работающие на него, должны быть вне политики. Музыкант намерен подать иск в Европейский суд. Интересы Филиппа Бедросовича будет представлять известный адвокат Александр Добровинский.

«Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики», — цитирует адвоката Добровинского телеграм-канал Mash.

К слову, о том, что король российской поп-сцены Филипп Киркоров стал персоной нон грата для Литвы, стало известно накануне.

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Свое решение правительство страны мотивировало тем, что Киркоров лояльно относится к тому, что полуостров Крым стал частью территории России.

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