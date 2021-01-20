«Ее чуть не распяли»: Киркоров сообщил о проблемах на родине украинки Поляковой после их выступления

Как отметил поп-король, надо радоваться, что Россия и Украина постепенно «прокладывают зыбкий мостик».

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что украинская певица Ольга Полякова, с которой он появился на одной сцене в Эмиратах, подверглась сильнейшей обструкции на своей родине.

«Боль от того, что придумал замечательное совместное шоу с украинской дивой Олей Поляковой на нейтральной территории в Эмиратах на международном музыкальном фестивале, и Оля на свою голову получила в Украине огромные проблемы. Ее чуть не распяли». Филипп Киркоров

Как заметил Киркоров, надо радоваться, что он и Полякова робкими, мелкими шагами прокладывают зыбкий мостик навстречу между Украиной и Россией, выступая на одной сцене. По его словам, в России от их совместного выступления никакого шума не было, на Украине же репортеры их шоу в СМИ подали в «инфернально-извращенном виде». По словам Киркорова, его выставили едва ли не врагом народа. Это, как он считает, нонсенс и паноптикум, сообщает «МК».

Напомним, что в ноябре прошлого года в Дубае Киркоров и Полякова вместе вышли на сцену. Свою спутницу поп-король тогда прилюдно назвал королевой ночи и поцеловал при большом скоплении народа.

Смотрите также: