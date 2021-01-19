«Мои девочки»: Юлия Пересильд показала дочерей от Алексея Учителя и раскрыла их домашние прозвища

Звезда фильма «Битва за Севастополь», 36-летняя Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей, которых родила от известного режиссера Алексея Учителя.

Актриса поделилась в Instagram жизнерадостным семейным фото, на котором запечатлела наследниц в компании домашней любимицы, лабрадора Кэтти. Все трое валяются на большой кровати, с которой еще не убрана постель.

«3 мои девчонки (слева направо): Счастье мое, Радость моя, Солнце мое. Девчонки так и записаны в телефоне, у Кэтти телефона нет, но она все равно Радость», — написала Юлия Пересильд под фото, заодно озвучив милые прозвища дочерей и собаки.

Стоит отметить, что актриса довольно долго скрывала, кто же является отцом ее дочерей. Лишь недавно она призналась, что родила обеих девочек от режиссера Алексея Учителя, который старше нее на 33 года.

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Сейчас старшей наследнице звездной пары Анне двенадцать лет, а младшей Марии — восемь. Судя по всему, девочки носят фамилию своей известной мамы — Пересильд.

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