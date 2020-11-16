«Не сойти с ума от плохих новостей»: Юлия Пересильд пытается спастись от депрессии

Юлия Пересильд признается, что она, как и многие в этом году, ужасно себя чувствует от огромного потока негативной информации, обрушившейся на нас из-за пандемии коронавируса.

«Последние несколько недель я живу с такими мыслями: не сойти с ума от количества плохих новостей», — поделилась Юлия Пересильд в Instagram.

Актриса делает все возможное, чтобы ее близким было легко рядом с ней. Звезда пытается помогать тем, кто в этом нуждается, старается сохранять позитивный настрой и излучать свет и тепло. Юлия Пересильд призвала своих поклонников следовать ее примеру: быть более снисходительными к людям, прощать им ошибки, попытаться стать более чуткими и внимательными. По словам звезды, доброе слово сейчас вполне может сохранить человека, не дать ему уйти в психоз и депрессию.

«Часто мы сами себя настраиваем на отрицательную волну, — озвучила свою позицию в беседе с Teleprogramma.pro психолог и писатель Наталья Толстая. — Наша задача — постараться сделать так, чтобы не смотреть на плохое, выместить его усилием воли. Что нужно делать сейчас. Боитесь, что у вас нет нужных лекарств на случай, если заболеете? Запаситесь, купите необходимый минимум, пусть стоят на видном месте. Это успокоит. Самый простой способ поднять настроение — вкусная еда. Готовьте сами, находите новые рецепты. Окружайте себя красотой. Наверняка у вас дома есть красивые скатерти, дорогая посуда. Доставайте и пользуйтесь — сейчас самый момент! Можно заняться творчеством. Вспомните, наши прабабушки, когда отправляли мужей на войну, чтобы не сойти с ума, садились шить, вязать, вышивать. Учитесь вокалу — сейчас много курсов в Интернете.

Можно пользоваться известной тактикой йогов — считать шаги, просто передвигаясь по квартире. Это отвлекает от дурных мыслей. Ищите веселых, позитивных людей. Таких много в соцсети. Они совершенно бесплатно предлагают полезный контент. Да, очевидно, что всем нам нужно привыкать к жизни в новых условиях. Как раньше, уже не будет никогда».

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Справка Teleprogramma.pro

Наталья Владимировна Толстая — врач-психотерапевт, позитивный психолог, писатель, телерадиоведущая.

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