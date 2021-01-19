«Невероятная»: Устинья Малинина запечатлелась в пальто-халате и с сумкой «Шанель» редкой выделки

Дочь известного исполнителя Александра Малинина 20-летняя Устинья — невероятно красивая и талантливая девушка с безупречным чувством вкуса и стиля, который она унаследовала от своей мамы Эммы.

Каждый образ Устиньи Малининой, в котором она предстает в своем Instagram, достоин восхищения.

На этот раз девушка запечатлелась рядом со стильным киоском, где продают сладости и напитки. Устинья позирует в стильном пальто-халате без подкладки, со смещенной линией плеча и объемными накладными карманами. Важная деталь образа, подчеркивающая эксклюзивность своей обладательницы, сумка «Шанель» редкой выделки «икра».

«Всем хорошего дня», — написала Устинья Малинина под фото.

Поклонники девушки пришли в восторг от чудесного кадра.

«Фото чудесное. Прелесть!», «Русская красавица», «Невероятная девушка с невероятным именем!», «Талантливая дочь талантливых родителей! Не только красивое личико», — высказываются в Сети.

Кстати, на днях стало известно, что Устинья Малинина, которая учится в Королевском музыкальном колледже Лондона, вошла в топ-20 международного конкурса оперных исполнителей. Успехами девушки похвасталась ее мама Эмма Малинина.

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