Младшая дочь Малинина похвасталась объемной сумкой Dior Book Tote за 218 тысяч рублей

Двадцать лет назад Александр и Эмма Малинины стали родителями двойняшек, которых назвали Устинья и Фрол. Девушка решила пойти по стопам звездного папы и занимается музыкой. Сейчас она учится в Королевском колледже музыки в Лондоне.

В своем Instagram Устинья написала, что уже приступает к занятиям и возвращается в стены учебного заведения. Публикацию блондинка сопроводила снимком, на котором позировала в пальто карамельного оттенка и с сумкой Dior Book Tote с синим разноцветным узором. Стоит такой аксессуар 218 тысяч рублей.

«Должна признаться, я и на каникулах почти каждый день ходила в консерваторию заниматься и учить новые арии… но все же это не тоже самое! Я уже не могу дождаться снова быть на уроках и увидеть друзей…» — написала Малинина.

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Напомним, что у Малинина есть еще двое старших детей от предыдущих отношений. Это сын Никита, который также стал артистом и дочь Кира. Девушка живет в США.

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