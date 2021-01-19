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«Давно не обновляла зимний гардероб?»: стилист оценила аутфит Ирины Безруковой

Модный эксперт посоветовала, какие детали стоит добавить, чтобы «осовременить» образ.

«Давно не обновляла зимний гардероб?»: стилист оценила аутфит Ирины Безруковой
Ирина Безрукова. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official/

Ирина Безрукова, безусловно, является одной из самых красивых женщин современности. 55-летняя актриса всегда прекрасно выглядит, она ухожена и поражает поклонников своим юным видом.

Звезда запечатлелась для фото в шубке, кожаных «дудочках» и ботинках, давая понять, что в сильные холода она готова пренебречь трендами и красотой в пользу тепла.

«Социальный статус, должность, публичность… Все это не значит ровным счетом ничего в некоторых обстоятельствах», — написала в Instagram Ирина Безрукова, намекая на морозы.

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова утеплилась в морозы. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official/

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей нашла образ актрисы немного неактуальным. И дала совет тем читательницам, которые хотят выглядеть в соответствии с современными трендами даже в суровые зимние дни.

«Поперечная» шубка с капюшоном, длина до колен, леггинсы из эко-кожи и старомодные ботинки. Видимо, актриса давно не обновляла зимний гардероб? — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Сегодня в тренде классические меховые пальто или шубки силуэта «кокон» с отложным воротником.

Если хочется носить брюки из кожи, следует отдать предпочтение свободным моделям с широкими штанинами. Что касается обуви, то теплых вариантов сегодня масса. От снова вошедших в моду валенок-ugg до ботинок на тракторной подошве. Можно выбрать и более элегантные сапожки или ботфорты».

Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

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