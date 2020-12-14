«Есть люди, которые считают, что мне по жизни повезло»: Ирина Безрукова высказалась о карьере

Популярная артистка Ирина Безрукова призналась в Instagram, что ей часто приходится выслушивать нелестные слова в свой адрес. В частности, звезда рассказала, что ей не раз говорили о том, что успешной она стала случайно. Просто так сложились звезды. Ирина Безрукова удивлена подобным формулировкам.

Сама она не знает ни одного успешного человека, который не приложил бы усилий, чтобы получить то, что имеет.

«Я знаю, что есть люди, которые считают, что мне по жизни с карьерой просто очень повезло. Но, друзья, я не знаю ни одного успешного человека, которому просто повезло», — написала Ирина Безрукова в Instagram.

Недавно актриса выпустила книгу «Жить дальше», в которой целую главу посвятила своему детству. Ирина уверена, что, тот, кто ее прочитает, поймет — она была невероятно упорной девочкой и все время шла к своей цели. Даже потеряв в детстве маму, будущая знаменитость не сломалась — она много училась, посещала различные кружки.

Сумела Ирина Безрукова восстановиться и после самой тяжелой потери в жизни каждой женщины — пять с половиной лет назад умер единственный сын актрисы Андрей Ливанов.

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