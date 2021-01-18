«Я направил предложение о выкупе прав на проект»: Валерий Комиссаров будет возрождать «Дом-2»

Продюсер, придумавший легендарное реалити-шоу, уверен, что оно скоро вновь вернется в эфир на одном из телеканалов.

Известный продюсер Валерий Комиссаров, семнадцать лет назад придумавший проект «Дом-2» и много лет лично работавший на телестройке, намерен взяться за его возрождение.

Валерий Яковлевич не видит ничего страшного в том, что проект за последнее время потерял рейтинги, ведь провалы были даже у многих известных мировых брендов. Важно, чтобы нашелся человек, готовый взяться за реновации.

«Я знаю, как должен развиваться «Дом-2», чтобы стать не просто интересным, но таким же феноменальным, как и в первое десятилетие», — сказал Валерий Комиссаров.

По информации продюсера все права на «Дом-2» сейчас все еще принадлежат ТНТ, и он намерен выкупить их с тем, чтобы в дальнейшем запустить переформатированное шоу на другом канале.

«Я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь «Дом-2» им больше не нужен», — продолжил Валерий Комиссаров.

Продюсер уверен, что ему удастся привлечь финансирование для развития проекта, и это будут не такие уж масштабные вложения.

«Я хорошо знаю, как сделать сенсационный проект за вдвое-втрое меньший бюджет. Напомню, когда у «Дома-2» были феноменальные рейтинги, все жили в бараках. Я не предлагаю бараки — у меня есть много других интересных идей», — отметил Валерий Комиссаров в беседе InterMedia.

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