«На много размеров больше, чем я есть»: старшая дочь Екатерины Стриженовой ответила на вопросы о беременности

Старшая дочь известной супружеской пары Екатерины и Александра Стриженовых, 32-летняя Анастасия уже больше семи лет счастлива в браке с финансистом Петром Грищенко. Семья живет в Нью-Йорке и воспитывает сына Петю, которому в апреле исполнится три года.

Видя, что у Анастасии Стриженовой прекрасный муж и достаток в семье, поклонники считают, что молодая женщина непременно должна хотеть срочно обзавестись вторым ребенком.

Так что, ей довольно часто за последнее время приписывали вторую беременность. Подписчики часто выдает желаемое за действительное, особенно считая себя правыми, когда видят Анастасию Стриженову в нарядах оверсайз. Они полагают, что та таким образом скрывает свое интересное положение. Маму маленького Петра атаковали вопросами, и она была вынуждена заявить, что ее любовь к оверсайзу бескорыстна, и за ней ничего не стоит.

«Нет, я не беременная, — заявила Анастасия Стриженова в сторис Instagram. – Я просто ношу одежду на много размеров больше, чем я есть. И Санта Клаус это одобряет».

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