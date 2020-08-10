Анастасия Стриженова поделилась редкими фото мужа, с которым отпраздновала медную свадьбу

Старшая дочь актеров и телеведущих Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия в Instagram поделилась редкими кадрами со своей свадьбы и церемонии венчания. Как известно, девушка, которой 32 года, замужем за финансистом Петром Грищенко. Они отпраздновали медную свадьбу.

«Мы моргнули и прошло семь лет со дня нашей свадьбы и венчания! Петя, я хочу быть счастливой с тобой и дальше! Во веки веков, аминь. Как хорошо, что мы есть друг у друга в этом мире, люблю тебя!»

Анастасия Стриженова

Отметим, что Анастасия Стриженова в свое время училась в Великобритании. Они последние годы живут с мужем в Нью-Йорке, но достаточно часто приезжают в Россию. В 2018 году на свет появился их сын Петр. Бабушка ребенка часто выкладывает записи в Сеть, где главное действующее лицо Петр Петрович. В апреле этого года мальчику исполнилось два годика.

Добавим, что у Анастасии есть родная сестра Александра. Ей сейчас 19 лет. Она учится в МГУ имени Ломоносова на факультете высшей школы современных социальных наук.