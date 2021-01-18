Следственный комитет встал на защиту вдовы Николая Крючкова, у которой пытаются отобрать квартиру на Арбате

Силовое ведомство намерено проверить, на самом ли деле пожилая женщина нуждается в психиатрическом лечении, или же родственники таким образом хотят присвоить жилье Лидии Алексеевны себе.

Некрасивая семейная история стала достоянием общественности в конце прошлого года. Вдова скончавшегося в 1994 году народного артиста Советского Союза, легендарного Николая Крючкова, 89-летняя Лидия Алексеевна живет в большой квартире на Арбате. Кроме нее, жилище занимают еще две женщины – 63-летняя дочка Эльвира и 42-летняя внучка Екатерина.

Внимание прессы к конфликту в семье привлекла именно Екатерина. Женщина рассказала, что в планах ее матери упечь в «психушку» Лидию Алексеевну, а затем присвоить себе просторную квартиру в центре Москвы.

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По словам внучки Лидии Алексеевны Екатерины, ее мать Эльвира постоянно провоцирует конфликты, пытаясь выжить из жилища и ее тоже. Сама же женщина уверена, что бабушке совершенно не нужна психиатрическая помощь, она готова сама ухаживать за 89-летней Лидией Алексеевной. Вдова Николая Крючкова, действительно, за последнее время несколько раз проходила лечение в разных клиниках, в том числе, и психиатрической.

После публикаций в СМИ семейным конфликтом заинтересовался Следственный комитет, сейчас проводится доследственная проверка фактов, изложенных внучкой Лидии Алексеевны Екатериной. Как стало известно «Комсомольской правде», глава ведомства Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль. В частности, будет проверено, насколько законной и обоснованной была госпитализации вдовы легендарного артиста в психиатрическую лечебницу.

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