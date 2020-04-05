Вдова Николая Крючкова стала неадекватно себя вести

Вдова легендарного советского актера Николая Крючкова, который ушел из жизни в 1994 году, Лидия Николаева стала в последнее время неадекватно себя вести. Женщине сейчас 89 лет. Она четвертая жена Крючкова. О ее жизни было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
По словам соседей женщины, в один из дней вдова актера вышла на балкон и начала громко кричать. Сейчас за ней присматривает дочь Эльвира. Она не скрывает, что мать неизлечимо больна.
«У нее Паркинсон, астма. Вторая группа инвалидности. Она со мной отказывалась возвращаться в квартиру, поэтому пришлось вызвать полицию. Живем мы скромно. На пенсию и мою зарплату. Режиссер Никита Михалков нам помогает. Мы на него молимся. Он нас не бросает».
Как отмечает дочь Эльвира, мать ходит от стены до стены. «Она почти все время лежит. И говорит, что ее все врачи обманывают. Ей, конечно, хочется быть молодой, но возраст не обманешь», — добавила женщина.