Вдова Николая Крючкова стала неадекватно себя вести

Женщине 89 лет и сейчас за ней присматривает дочь.

Вдова легендарного советского актера Николая Крючкова, который ушел из жизни в 1994 году, Лидия Николаева стала в последнее время неадекватно себя вести. Женщине сейчас 89 лет. Она четвертая жена Крючкова. О ее жизни было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам соседей женщины, в один из дней вдова актера вышла на балкон и начала громко кричать. Сейчас за ней присматривает дочь Эльвира. Она не скрывает, что мать неизлечимо больна.

«У нее Паркинсон, астма. Вторая группа инвалидности. Она со мной отказывалась возвращаться в квартиру, поэтому пришлось вызвать полицию. Живем мы скромно. На пенсию и мою зарплату. Режиссер Никита Михалков нам помогает. Мы на него молимся. Он нас не бросает». Эльвира Крючкова

Как отмечает дочь Эльвира, мать ходит от стены до стены. «Она почти все время лежит. И говорит, что ее все врачи обманывают. Ей, конечно, хочется быть молодой, но возраст не обманешь», — добавила женщина.