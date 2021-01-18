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«Ноги, как у Кендалл, попа, как у Ким»: ведущая Первого канала запечатлелась на пляже в бикини

Марина Ким отдыхает в Дубае.

«Ноги, как у Кендалл, попа, как у Ким»: ведущая Первого канала запечатлелась на пляже в бикини
Марина Ким. Фото: instagram.com/marina_kim_tv

Ведущая Первого канала Марина Ким — многодетная мама. Спустя два месяца после рождения третьего ребенка, долгожданного сына, она отправилась отдыхать в Дубай. В своем Instagram она оставляет снимки, позируя на камеру в бикини. На этот раз журналистка запечатлелась в ярко-розовом купальнике, блеснув точеной фигурой.

«Мы все так хотим ноги, как у Кендалл, попу, как у Ким», — подписала фото Ким.

Фанаты бурно отреагировали на кадры 37-летней телеведущей.

«Красотка! Аппетитная! Классно! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Дубай для зимнего отдыха выбрали и другие селебрити. Среди них Светлана Лобода, Лолита, Ольга Орлова и другие.

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