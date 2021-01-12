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«Полегче»: многодетная мама Марина Ким обнажила идеальную «ложбинку греха» в коралловом бикини

Телеведущая наслаждается отдыхом в Дубае.

«Полегче»: многодетная мама Марина Ким обнажила идеальную «ложбинку греха» в коралловом бикини
Марина Ким. Фото: instagram.com/marina_kim_tv/

37-летняя Марина Ким осенью минувшего года в третий раз стала мамой. Двум своим дочка теледива подарила братика. Удивительно, но несмотря на три беременности и роды, Марина Ким остается потрясающе стройной женщиной с идеальными пропорциями. Звезда знает, что она невероятно хороша, и периодически дразнит провокационными фотографиями свою аудиторию в Instagram.

Жаркий Дубай, где сейчас на отдыхе находится Марина Ким, – отличное место для того, чтобы демонстрировать достоинства своей фигуры. На этот раз многодетная мама решила показать прелестную грудь.

Марина Ким поделилась селфи, которое сделала на пляже. В кадре – лицо и бюст теледивы. Кораллового цвета бикини приоткрывает грудь звезды и демонстрирует очаровательную «ложбинку греха». Подписывать снимок Марина Ким не стала, решив, что он этого не требует.

Поклонники пришли в восторг от горячего кадра, который им подарила Марина Ким.

«Маришка, «сестренки» у тебя огонь! Молодец так держать, классная!», «Марина, вы прекрасны», «Бикини — просто снос башки!», «Извести вконец мужиков решила», «Грудь хороша», «Полегче, Марина», — высказываются в Сети.

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