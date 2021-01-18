«Кое-кто счастлив, когда мама вернулась»: Водянова перед сном красиво провела время с котом

Наталья Водянова в 38 лет является матерью пятерых детей и востребованной супермоделью. Девушка выступает лицом множества мировых брендов, не перестает появляться на обложках глянца и, кажется, не даже не думает завершать фотосессии в нижнем белье. Признаться, фигуре красавицы может позавидовать любая юная модель.

Водянова живет со своей большой семьей в Париже. Но в новогодние каникулы посетила Москву, а потом Амстердам, где встретилась с младшей сестрой Кристиной, которая отметила там день рождения. По возвращении Водянова показала, кто больше всех скучал по ней дома.

«Кое-кто счастлив, когда мама вернулась», — подписала видео модель.

На опубликованных в stories видеокадрах Водянова нежится со своим любимым питомцем Галилео. Породистый пушистик очень рад поглаживаниям хозяйки. Сама Водянова готовится ко сну – она предстала без макияжа и в пижамке.

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