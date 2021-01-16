Прогулки с сестрой: Водянова в кремовой шубе полакомилась картошкой фри на улицах Амстердама

Модель не только провела целый день с родственницей, но и сделала ей подарок.

Наталья Водянова в свое время переехала жить в Париж. Она еще была подростком, когда модельный агент заметил ее и пригласил на работу. В итоге девушка стала топ-моделью и дружит с именитыми кутюрье. Теперь у нее есть особняк, а минувшей осенью она вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. У модели уже пятеро детей, но при этом она может похвастаться стройной фигурой. О своих родных русская красавица не забывает.

Не так давно Наталья приняла у себя дома свою бабушку, а маме и дяде она организовала отпуск в Турции. Весь декабрь сама модель ездила по России со старшими наследниками. А накануне девушка прилетела в Амстердам. Как оказалось, там она встретилась с одной из младших сестер — 25-летней Кристиной, которая живет в Нью-Йорке. Водянова облачилась в кремовую шубу и брюки кюлоты для прогулки по городу. Образ дополнила панамка бренда Ульяны Сергеенко.

Сначала девушка запечатлелась у кафе с картошкой фри. Она дала понять, что порой позволяет себе вредную пищу. Прогулявшись по узким улочкам и набережной девушки оказались дома. Там Наталья вручила подвеску сестре в подарок. Похожий презент ранее модель преподнесла своей бабушке.

«Возвращение блудных снеговиков», — написала звезда. «Счастливая малышка-сестра», — добавила она.

Поклонники восхитились красотой девушек. Многие заметили, что они очень похожи. Напомним, что в нижнем Новгороде с мамой живет еще одна сестра модели Оксана, которая родилась с особенностями развития.

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